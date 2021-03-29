Два смертельных ДТП за день: ГИБДД по Саратовской области просит быть осторожнее в плохую погоду

В Саратовской области сегодня, 29 марта, плохая погода — дождь, мокрый снег.

В связи с этим региональная Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой не превышать скорость, ведь на обледенелой дороге сцепление колес с покрытием проезжей части значительно снижается.

- Особенно опасно становится при съездах с мостов, на поворотах и открытых участках дорог, которые наиболее подвержены обледенению из-за повышенной продуваемости, — отметили в ГИБДД.

Пешеходам тоже стоит поберечься, носить световозвращающие элементы и помнить, что при плохой погоде видимость у автомобилистов ухудшается.

Напомним, сегодня случилось два смертельных ДТП: в Базарно-Карабулакском районе погибла восьмилетняя девочка, а в Вольском — 36-летний водитель Ford.

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