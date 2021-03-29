Депутат Андрей Воробьев о встрече с коллективом лицея № 15: учителя одобрили инициативу Вячеслава Володина

Андрей Воробьев встретился с коллективом лицея №15

В прошлую пятницу, 26 марта, депутат областной думы, исполняющий полномочия секретаря отделения «Единой России» в Заводском районе Саратова, Андрей Воробьев встретился с коллективом лицея №15.

Парламентарий обсудил с педагогами инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина об увеличении финансирования школ и детских садов Саратова. Напомним, по предложению спикера учреждения получат дополнительные деньги на содержание – из расчета по две тыс. рублей на ребенка. Планируется, что это поможет искоренить поборы с родителей. Учителя одобрили инициативу Володина.

- Володин со своей стороны нашел для Саратова 130 миллионов. Такую же сумму выделят из городского бюджета. Спикер подчеркнул, что такое финансирование – не разовая акция, деньги в таком объеме должны выделяться и в последующие годы.

Подчеркну, допфинансирование получит не только Саратов, но и районы области. Деньги будут выделены городским и сельским школам, а также детским садам. Завтра планируем детально обсудить эту инициативу Председателя Госдумы на партийной площадке. Как положительную практику, считаю, стоит отметить решение секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Николая Панкова найти софинансирование на текущие нужды школ и детсадов в районах своего избирательного округа, - заявил Воробьев.

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