В Вольском районе в ДТП автовоза и двух легковушек погиб человек

В ДТП погиб человек Фото: ГИБДД по Саратовской области

В ДТП в Вольском районе Саратовской области погиб 36-летний мужчина.

- Авария произошла примерно в 16:00 на 141-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. Столкнулись Ford Focus, Lada Largus и автовоз, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Столкнулись две легковушки и автовоз Фото: ГИБДД по Саратовской области

В ДТП погиб водитель иномарки, в больницу доставили 30-летнего и 58-летнюю пассажиров отечественного авто.

Обстоятельства инцидента уточняются.

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