Введены ограничения празднования Дня космонавтики в Саратове

Роман Бусаргин сообщил о введения ограничений по мероприятиям на День космонавтики

В Саратовской области празднование 60-летнего юбилея первого полета человека в космос пройдет с ограничениями.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве информации и печати, это связано с продолжающейся пандемией коронавируса.

Председатель правительства области Роман Бусаргин на своей странице в Instagram отметил, что такое решение принято на заседании оперативного штаба.

- Годовщина первого полета человека в космос – для нас особенный праздник. В этом году все мы готовились масштабно отметить 60-летний юбилей подвига Юрия Гагарина. По мнению Управления Роспотребнадзора, регионального Минздрава, привычный формат празднования в текущей эпидемиологической обстановке невозможен. Да, в последнее время отмечается позитивная динамика по заболеваемости, но массовые мероприятия могут свести на нет все усилия эпидемиологов. Кроме того, высок риск увеличения нагрузки на систему здравоохранения региона, – написал он.

Спортивные мероприятия пройдут в формате небольших состязаний.

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