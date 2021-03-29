Жители Саратова просят наказать паркующихся на газонах автомобилистов

Фото пользователя под ником Игорь Fanatic из группы "Типичный Саратов"

Жители Саратова предлагают провести рейд по автомобилистам, которые паркуются на газонах.

Пост с таким предложением опубликовал в группе «Типичный Саратов» пользователь под ником Игорь Fanatic.

Он сообщает, что автомобилисты, которые ставят свои машины на газонах, потом разносят грязь по городу. Особенно актуально это весной, когда тает снег.

- Миллионы бюджетных средств выделяется на уборку города, благоустройство зеленых зон, тротуаров и детских площадок, но все напрасно, пока мы соседствуем с такими горожанами, – считает он.

В комментариях гражданская позиция пользователя нашла как поддержку, так и неодобрение. Ряд читателей заявили, что это не газон, раз там не растет трава.

Фото пользователя под ником Вова Гуреев из группы "Типичный Саратов"

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