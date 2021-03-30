В Саратовской области прогнозируют слабый ветер, туман и гололед

В Саратовской области сегодня, 30 марта, будет переменная облачность.

Осадков не ожидается, ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

- Утром местами прогнозируется туман, изморозь, гололед, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура днем поднимется до +2…+7 градусов.

В 2020 году 30 марта было теплее — до +18 градусов.

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