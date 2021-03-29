Мстительный пешеход поджег автомобиль в Балакове

В Балакове 33-летний мстительный пешеход поджег автомобиль местного жителя.

- У мужчины загорелся моторный отсек Skoda Octavia. Экспертиза установила, что это произошло не без посторонней помощи, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Полиция задержала ранее судимого мужчину, проживающего на той же улице, что и потерпевший. Оказалось, что причиной, побудившей к поджогу, послужило поведение автомобилиста. Однажды он не пропустил злоумышленника на пешеходном переходе. Тот затаил обиду.

Сумма ущерба составила более 88 тыс. рублей.

Теперь мстителю грозит до двух лет лишения свободы.

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