Саратовцы смогут увидеть настоящие космические скафандры

Выставка космической одежды открылась в музее краеведения Фото: Александр Уриевский

В Саратовском музее краеведения в понедельник, 29 марта, начала работать выставка «"Соколы", "Орланы" и другие истории космической одежды».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на открытие приехал заместитель директора московского музея космонавтики Вячеслав Климентов.

Вячеслав Климентов, заместитель директора московского музея космонавтики Фото: Александр Уриевский

Он отметил, что выставка организована в качестве обмена экспозициями. Так, в Москву из Саратова поступило очень много предметов, связанных с Юрием Гагариным, первым космонавтом Земли.

По словам Вячеслава Климентова, многие из экспонатов, представленные сегодня в музее краеведения, ранее нигде не выставлялись. Он рассказал, что в экспозиции два вида одежды – повседневная и та, что защищает космонавта от радиации. Он уверен, что выставка представляет большой интерес для зрителей, особенно, для школьников.

- Саратовский музей краеведения — наш давний партнер. Есть много планов. На следующий год есть интересный проект выставки о космических животных, — сказал он.

Напомним, экспозиция будет работать до 15 сентября. Она приурочена к 60-летнему юбилею полета человека в космос.

Экспозиция будет работать до середины сентября Фото: Александр Уриевский

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