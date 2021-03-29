Чиновники проверили место, где дети вышли на лед Волги

В администрации Саратова отреагировали на сообщение о детях, гуляющих по тонкому льду на Волге.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, на место ЧП выезжала оперативная группа управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций, но на тот момент детей обнаружено не было.

Чиновники предупреждают, что сейчас лед на Волге стал очень хрупким. Выходить на него опасно.

- Уже несколько раз специальные службы выезжали для того, чтобы спасти провалившихся рыбаков. Организованы ежедневные рейды по акватории Волги и другим водоемам. Так, в субботу, 27 марта, сотрудники городской службы спасения вблизи поселка Увек вытащили из полыньи одного рыбака. Всего с начала таяния льда предотвратили 10 подобных случаев – отметили в администрации.

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