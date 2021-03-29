Панков: Держу на контроле строительство санаториев в Саратовской области

Депутат Государственной думы России Николай Панков провел встречу по ситуации со строительством санатория В Пугачевском районе и Чапаевской грязелечебницы.

Об этом он написал в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Тысячи людей приезжают в здравницы нашей области практически со всех уголков страны. Уникальные лечебные грязи и минеральная вода, чистый лесной воздух помогают поправить здоровье. Чтобы санатории могли принять больше людей, строятся новые корпуса Пугачевского санатория и Чапаевской грязелечебницы в Ершовском районе. Это важнейшие проекты Вячеслава Володина. Строительство держу на контроле вместе с жителями.

Сейчас первоочередной вопрос – изыскать финансирование на завершение строительства. По этому поводу сегодня провел рабочую встречу. Надо понимать, что результат зависит от активности профильных структур. Не сидеть и не ждать финансирования, а готовить программы и под них привлекать федеральные средства. Поэтому пригласил областной УКС, Минтруда и директоров санаториев для прямого диалога.

На завершение строительства корпуса Пугачевского санатория требуется 113 млн рублей. Скажу – санаторий очень востребован и загружен максимально, как только позволяют нормативы в период пандемии. Чтобы привлечь федеральные средства, нужно скорректировать проектно-сметную документацию. Этот вопрос решается. Что касается Чапаевской грязелечебницы, найденные средства позволят провести в этом году отделочные работы, смонтировать коммуникации.

Если надо, подключу фракцию «Единой России» в облдуме, чтобы упростить выделение бюджетных средств на корректировку проекта по Пугачевскому санаторию. Предложу руководителю фракции «Единая Россия» Алексею Антонову и зампреду областной думы Ольге Болякиной. Нельзя затягивать строительство объектов, необходимых людям, – написал Панков.

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