Панков: Здоровье наших жителей зависит от развития спортивной инфраструктуры в области

О планах по строительству трех физкультурно-оздоровительных комплексов на территории области рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов» депутат Государственной Думы Николай Панков

Николай Панков подчеркнул необходимость помочь районам провести конкурсные процедуры в срок.

- Здоровье и увлечение спортом наших жителей зависит от развития спортивной инфраструктуры в области. Сегодня встретились с первым зампредом правительства области, министром финансов Вадимом Ойкиным, с главами районов, с министром молодежной политики и спорта Александром Абросимовым. Обсудили, как в этом году будет идти строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа.

В этом году запланировано строительство трех ФОКОТов. Отмечу — только в нашей области и в Псковской такое количество, больше, чем в других регионах.

Места установки обсуждали с жителями. В Волжском районе Саратова ФОКОТ будет построен в поселке Юбилейный. В Пугачеве — рядом со школой №13. В Вольске новый ФОКОТ будет установлен на территории микрорайона «Большевик». Решен вопрос финансирования и по строительству, и по поставке оборудования. Работы планируется завершить к новому учебному году. Но, учитывая востребованность, было бы правильно сдать их уже летом.

Попросил правительство области взять на себя проведение конкурсных процедур. Чтобы нехватка специалистов в районах не привела к срыву торгов. И уже сейчас надо думать, на какие средства будут содержаться готовые объекты. Напомню — ранее предлагал передать муниципальные спортивные объекты на баланс министерства молодежной политики и спорта. Тогда местной власти не придется брать с жителей деньги за посещение объектов.

Строительство ФОКов открытого типа — важный для людей проект. Напомню, в прошлом году жители Духовницкого собрали подписи и обратились с просьбой построить такой объект в поселке. Вместе смогли включить его в план реализации проекта, и ФОКОТ был построен.

Проект предполагает поставку спортивного оборудования за счет средств федерального бюджета. Однако подготовить площадку под дорогостоящее оборудование и установить его должны местные власти совместно с областью. Вместе с жителями будем следить за всеми этапами работ. Главное — вовремя подготовить конкурсную документацию и в срок провести все аукционы. Чтобы жители как можно скорей могли пользоваться спортивными объектами, — пишет Николай Панков.

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