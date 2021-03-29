Саратовцев поймали с наркотиками в носке у вокзала в Саранске

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Двое жителей Саратовской области в возрасте 19 и 22 лет ответят в суде Саранска за продажу наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте, парней задержали в ноябре 2020 года. Выяснилось, что они сделали закладку с 93,81 грамма N-метилэфедрона, которые положили в носок.
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Злоумышленники планировали продавать наркотики в республике, у них обнаружили еще 121 сверток с этим же веществом общей массой в 58,45 грамма.
Выяснилось, что молодые люди уже промышляли этим в Пензе.
На них завели уголовное дело, теперь злоумышленники ответят перед Ленинским районным судом Саранска.
Они находятся под стражей.
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