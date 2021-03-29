В Энгельсе маршрутка с пассажирами врезалась в столб

Фото: ГИБДД Энгельса

В Энгельсе Саратовской области сегодня, 29 марта, маршрутка №214 врезалась в столб.

- По предварительным данным, 56-летний водитель Ford Transit наехал на опору ЛЭП. Пострадала 60-летняя пассажирка, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Энгельса.

Авария произошла на улице Комарова, 58 в 11:00.

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