Ирина Чинаева: От родителей зависит, чем заняты дети в Интернете

Ирина Чинаева, заместитель министра образования Саратовской области

О доступности Интернета в школах и цифровой безопасности детей, о популярных образовательных площадках и спорах родителей о дистанционном обучении рассказала в эфире радио «Комсомольская правда Саратов» заместитель министра образования Саратовской области Ирина Чинаева.

На волне 90,6 FM она сообщила также, чем интересны занятия в центрах «Точка роста», которые открывают в районах области по нацпроекту «Образование», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

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