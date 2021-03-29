Ирина Чинаева: От родителей зависит, чем заняты дети в Интернете

Ирина Чинаева, заместитель министра образования Саратовской области
О доступности Интернета в школах и цифровой безопасности детей, о популярных образовательных площадках и спорах родителей о дистанционном обучении рассказала в эфире радио «Комсомольская правда Саратов» заместитель министра образования Саратовской области Ирина Чинаева.
На волне 90,6 FM она сообщила также, чем интересны занятия в центрах «Точка роста», которые открывают в районах области по нацпроекту «Образование», инициированному президентом России Владимиром Путиным.
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