В Саратове заметили гуляющих по тонкому льду Волги подростков

Около набережной на льду заметили подростков. Фото Александра Ташкова

В Саратове около набережной заметили компанию школьников, которые гуляли по тонкому льду.

- Кто потом будет отвечать, если что-то случится? Дети обнаглели, — написал Александр Ташков в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

Он прикрепил к посту фото, на котором видно четырех ребят.

Комментаторы поста разделились в мнениях. Некоторые посчитали, что угодить в воду в марте способствует развитию.

Напомним, 27 марта в Саратове и области пострадали более десяти человек, вышедших на лед. Некоторые чуть не утонули.

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