Женская сборная по гребному спорту ПИУ РАНХиГС вошла в топ-5 лучших женских команд России

28 марта в Санкт-Петербурге в рамках соревнований Студенческой гребной лиги состоялось подведение итогов Зимнего Чемпионата по гребле-индор, на котором были распределены рейтинговые места в Командном кубке и личных первенствах.

На спортивной арене сразились 160 лучших студентов-гребцов, вошедших в топ-20 среди более 80 вузов-участников по всей России. Финал Зимнего Чемпионата СГЛ по традиции является самым массовым стартом по гребле-индор в стране.

Председатель Наблюдательного совета Студенческой гребной лиги, Полномочный представитель президента Российской Федерации в Конституционном суде РФ Александр Коновалов и Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин поздравили студентов с окончанием зимнего сезона. В качестве главного организатора праздника спорта неизменно выступил исполнительный директор Студенческой гребной лиги Виктор Яновский.

На финальном этапе Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС представляла четверка сильнейших девушек в лице Оксаны Хомутовой, Марии Пушкаревой, Елизаветы Мыслицкой и Анастасии Коваль. Девушки выступили на личных дистанциях 2000 м и 250 м, в командной гонке на 1000 м и в командной эстафете 4х250 м. На всех дистанциях спортсменки поставили личные и командные рекорды по времени прохождения.

По окончанию соревнований стало известно распределение мест в итоговом рейтинге СГЛ после пяти региональных и шестого финального этапов. Женская сборная ПИУ РАНХиГС уверенно заняла пятое место в Командном кубке Студенческой гребной лиги, став единственной региональной командой в топе Командного кубка среди столичных. Стоит отметить, что девушки смогли обойти 24 команды.

- Тяжелый зимний сезон завершен, а значит наша сборная может с облегчением выдохнуть. Мы, будучи молодой командой, стали одними из лучших на своих первых серьёзных соревнованиях и выполнили все задачи. Девушки-финалистки поставили множество личных рекордов, очень внушительно улучшив время прохождения дистанции, – прокомментировала итоги соревнований тренер сборной по гребному спорту Поволжского института управления РАНХиГС Арина Митякина.

Теперь мы с уверенностью можем собой гордиться и начинать подготовку к летнему сезону на воде.

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