Саратовцы будут получать одну платежку за вывоз мусора и холодную воду

Платежных документов за ЖКУ станет меньше Фото: Мария ЛЕНЦ

Региональный оператор Саратовской области — филиал АО «Управление отходами» и ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в начале апреля выпустят единый платежный документ за март текущего года. Нововведения касаются 27 тыс. собственников индивидуальных жилых домов Саратова, которые пользуются услугами обеих ресурсоснабжающих организаций.

- Объединить наши платежки мы решили для удобства саратовцев. Вместо двух отдельных теперь наш общий агент по начислениям — «СарРЦ» — будет выпускать одну общую. Способы, сроки оплаты остаются прежними и не внесут существенных изменений в сложившуюся у потребителей практику, — пояснил директор регоператора Саратовской области — филиала АО «Управление отходами» Михаил Андреев.

В новом платежном документе услуги ООО «КВС» и регионального оператора будут разделены. По каждой из них предусмотрены отдельные строчки и указаны разные QR-коды. Прием платежей будет осуществляться через офисы «Платеж центра», пункты абонентского обслуживания «СарРЦ», отделения «Почты России» и банки.

Напомним, что по всем вопросам, касающимся начисления платы за услугу по обращению с ТКО, внесению изменений в лицевой счет, можно обратиться на «горячую линию» СарРЦ по телефону: 8 (8452) 39-02-27. На вопросы о работе системы обращения с ТКО ответят сотрудники контакт-центра регионального оператора Саратовской области – филиала АО «Управление отходами» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.

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