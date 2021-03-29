Росгвардейцы помогли потерявшемуся в Саратове мальчику вернуться домой

Вчера, 28 марта, росгвардейцы вернули домой семилетнего мальчика, который потерялся в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, патруль получил сообщение о том, что на улице Шехурдина поздним вечером идет ребенок без взрослых.

Экипаж прибыл по указанному адресу. Выяснилось, что мальчик отправился погулять, но забыл дорогу и не мог вернуться сам.

Ребенка доставили домой.

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