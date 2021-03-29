Попавшая в ДТП под Саратовом восьмилетняя девочка умерла в больнице

ДТП унесло жизнь восьмилетней девочки Фото: ГИБДД по Саратовской области

Попавшая в ДТП в Базарно-Карабулакском районе юная пассажирка легковушки сегодня, 29 марта, скончалась в больнице.

Как сообщили «КП-Саратов» в ДТП по Саратовской области, восьмилетняя девочка скончалась в больнице от полученных травм в 10:05.

Напомним, авария произошла около 09:00. 44-летний водитель Volkswagen Polo вылетел на встречку и врезался в фуру DAF.

В больницу попал шофер легковушки, 68-летняя пассажирка и девочка, которая впоследствии умерла.

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