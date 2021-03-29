Саратовская студентка завоевала серебро на «Театральном Приволжье»

Подведены итоги фестиваля-конкурса "Театральное Приволжье". Фото министерства культуры Саратовской области

Студентка Боголюбовского училища в Саратове Елизавета Кузнецова заняла второе место на окружном фестивале-конкурсе «Театральное Приволжье».

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства культуры области, она стала одной из лучших, представив афишу к спектаклю «Белый клык. Начало истории».

Кроме того, в фестивале приняли участие еще два саратовских театральных коллектива. Это «Театральная сборная СГУ» со спектаклем «Небесный парад Победы» по пьесе Юрия Бутунина (режиссер Александр Авдонин) и театральная студия «Театр Масок.net» Дворца творчества детей и молодежи имени Олега Табакова со спектаклем «Белый Клык. Начало истории» по роману Джека Лондона (режиссер Алексей Усов).

Итоги фестиваля подвели 27 марта, в Международный день театра, в Ижевске.

Фото министерства культуры Саратовской области

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