Под Саратовом легковушка вылетела на встречку и врезалась в фуру

ДТП в Базарно-Карабулакском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области сегодня утром, 29 марта, случилось ДТП.

- Около 09:00 на 74-м км трассы Саратов — Тепловка — Базарный Карабулак 44-летний водитель Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и врезался в грузовик DAF, который вел 49-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

ДТП в Базарно-Карабулакском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

В ДТП пострадала 68-летняя пассажирка, 10-летняя девочка и сам водитель легковушки. Их госпитализировали с травмами.

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