Главу МО в Озинском районе заподозрили в незаконном повышении зарплаты

В Озинском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело о служебном подлоге и присвоении вверенных денежных средств.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, под подозрение попал глава муниципалитета в Озинском районе.
Следствие полагает, что с мая 2018 по декабрь 2020 чиновник подделал два решения Совета МО и тем самым увеличил себе ежемесячное денежное содержание. В итоге он присвоил 383 676 рублей.
Преступление было выявлено сотрудниками управления полиции по борьбе с экономическими преступлениями.
Расследование продолжается.
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