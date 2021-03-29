Главу МО в Озинском районе заподозрили в незаконном повышении зарплаты

В Озинском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело о служебном подлоге и присвоении вверенных денежных средств.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, под подозрение попал глава муниципалитета в Озинском районе.

Следствие полагает, что с мая 2018 по декабрь 2020 чиновник подделал два решения Совета МО и тем самым увеличил себе ежемесячное денежное содержание. В итоге он присвоил 383 676 рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками управления полиции по борьбе с экономическими преступлениями.

Расследование продолжается.

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