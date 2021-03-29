В Энгельсе мужчина шесть лет растлевал дочь

В Энгельсе Саратовской области будут судить 40-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обвиняют в растлении собственной дочери.

Установлено, что после расставания с сожительницей мужчина жил отдельно, но к нему регулярно приходила в гости дочь 2005 года рождения. Мать девочки отпускала ее с ночевкой.

По версии следствия, с мая 2012 по ноябрь 2017 года мужчина совершал в отношении ребенка развратные действия и запрещал кому-либо об этом рассказывать. В итоге девочка перестала приходить к отцу и ограничила свое общение с ним. Но матери о случившемся рассказала только в сентябре 2020 года, после ссоры с родителем.

Следователи собрали доказательства 56 эпизодов иных сексуальных действий в отношении несовершеннолетней.

Дело направлено в суд.

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