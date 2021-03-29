Губернатор Саратовской области Радаев ушел в отпуск

Валерий Радаев ушел в отпуск Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев с сегодняшнего дня, 29 марта, ушел в отпуск.

- Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 29 марта по 11 апреля, — говорится в распоряжении главы региона.

Распоряжение губернатора

У Валерия Радаева 2 апреля будет юбилей — 60 лет.

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