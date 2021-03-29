Житель Пензенской области приехал в Саратов и нашел труп брата

Мужчина проживал в квартире дома на проспекте Энтузиастов Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова мужчина нашел труп своего брата.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, 43-летний погибший проживал в квартире дома на проспекте Энтузиастов.

К нему приехал брат из Пензенской области, встревоженный тем, что он перестал отвечать по телефону. Однако в квартире мужчина обнаружил труп родственника.

Следователи СК осмотрели место ЧП. Предположительно, смерть наступила около трех дней назад. Сейчас начата проверка, устанавливаются причины гибели человека.

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