Житель Балашова отправился в гараж и погиб

Следователи проверяют обстоятельства смерти мужчины в гараже
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балашове Саратовской области мужчина погиб в своем гараже.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ЧП случилось утром 28 марта.
В тот день 27-летний житель Балашова отправился в гаражный кооператив на улице Индустриальная. После этого он перестал отвечать на звонки родственников, и один из них направился его проведать. Он и обнаружил труп в гараже.
Следов насильственной смерти на теле не выявлено, однако установлено, что в гараже находился автомобиль, двигатель которого ранее работал, но на момент проверки заглох, так как в бензобаке кончилось топливо. Предполагается, что мужчина мог отравиться выхлопными газами.
Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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