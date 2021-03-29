Житель Балашова отправился в гараж и погиб

Следователи проверяют обстоятельства смерти мужчины в гараже Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашове Саратовской области мужчина погиб в своем гараже.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ЧП случилось утром 28 марта.

В тот день 27-летний житель Балашова отправился в гаражный кооператив на улице Индустриальная. После этого он перестал отвечать на звонки родственников, и один из них направился его проведать. Он и обнаружил труп в гараже.

Следов насильственной смерти на теле не выявлено, однако установлено, что в гараже находился автомобиль, двигатель которого ранее работал, но на момент проверки заглох, так как в бензобаке кончилось топливо. Предполагается, что мужчина мог отравиться выхлопными газами.

Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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