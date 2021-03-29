Молодой мужчина до смерти замерз за гаражом в Заводском районе

Следователи установили личность погибшего, им оказался местный житель Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова на улице умер мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, труп был обнаружен на улице Прессовая.

Его заметила местная жительница 27 марта. Тело лежало на тропинке за гаражом. Прохожая вызвала медиков, те констатировали смерть.

Следователи СК осмотрели труп. Поблизости находились обувь и верхняя одежда. Следов насильственной смерти не выявлено. По предварительной версии, мужчина мог замерзнуть.

Установлена личность погибшего — 28-летний местный житель.

Начата доследственная проверка.

Тело лежало на тропинке за гаражом Фото: СУ СКР по Саратовской области

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