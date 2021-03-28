Ленинский район Саратова остался без воды

Сегодня, 28 марта, ряд улиц в Ленинском районе Саратова остался без воды.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения коснулись Гусельской улицы, 6, Гусельского переулка, 1, 2, 3, 4, Чкалова, 27.1-го проезда Строителей, 10 и 12, проспекта Строителей, 20, Черниговской, 31, Рижской, 2А, Песочной, 1.

А также частных домов на улицах: Клещевская, Авиационная, Овражная, Песочная, 2-я Песочная, Черниговская, Гусельская, Квартальная, Восточная, Гомельская, Тележная, Енисейская, Гусельского проезда, Чкалова, Прудная.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.