Панков: Только у нас в области есть дороги, ведущие к месту приземления первого в мире космонавта Юрия Гагарина

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Депутат Госдумы Николай Панков вместе с жителями отметил уникальность «космического проекта» в Саратовской области. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале «Пара слов». - Воскресный весенний день начал с прогулки. Но не на тренажёре, а на природе. Пригласил желающих прогуляться вместе. Выбрали строящуюся велодорожку. К месту приземления Гагарина. Она почти готова. Не думал, что появятся сподвижники пройти этот замечательный маршрут вместе. И они нашлись. Да. Превосходная идея. Там и освещение, и остановочные пункты. Приходится ходить и в Москве, в других городах. Скажу, наша область не хуже. Она лучше. Только у нас в области есть такие дороги что ведут к месту приземления первого в мире космонавта Юрия Гагарина. И по функционалу она не хуже. Круглосуточное освещение, твердое покрытие, остановки для фиточая, кофе. Она пока в нескольких местах не соединена. А точнее, сделаны технические разрывы. Чтобы проходили паводковые воды. Это дорожники поправят. Контракт завершается в апреле. Ради правды скажу, приврали немного работники пера. Эту дорожку делал не депутат областной думы фракции «Единая Россия». Понятно, если задачу ставили оболгать, они с ней справились. Может депутат за клевету теперь и в суд подать, если захочет. А заказчиком выступают местные власти Энгельса. Подрядчик тоже их, местный. Он и допустил огрехи. Пусть вместе и исправляют. Сам был изначально против, чтобы ему весь объект вместе с освещением отдали. Все должны делать специалисты. Профессионалы из «Облкоммунэнерго» сделали освещение в срок и качественно. Понятно, что весна и тепло только начались. Вот и на остановках только появляются, раньше весенних птиц, дачники. Но дорожка уже готова на 90 процентов. Идея хорошая. Спасибо тем, кто это инициировал, реализует такой масштабный проект. Помню опять, как настороженно смотрели на такое решение жители. Когда ещё в прошлом году Володин представлял этот проект в нашем техническом университете имени Ю.А. Гагарина. Так что первую прогулку, вместе с жителями Энгельса, к Гагарину прошли. Впереди велопробег. Скоро апрель. ЗЕМЛЯКИ, П О Е Х А Л И !, — пишет Панков.

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