Общественники и спортсмены вместе с Панковым прогулялись по строящейся велосипедной дорожке к Парку покорителей космоса

Велодорожка от Энгельса к месту приземления Юрия Гагарина, которая будет готова к 12 апреля, еще не закончена. Вместе с участниками пешей прогулки по будущей велодорожке депутат ГД Николай Панков 28 марта осмотрел завершение строительства. Водоотводы на дорожке еще не закончены, местами завершается установка перил и ограждений.

- Качество асфальта хорошее, щебня. Перепускные сооружения заканчивают, чтобы не размывало дорожку талыми водами. Освещение сделано очень качественно, видно, работали профессионалы. Автоматическая система, которая будет включаться с наступлением темноты, - отметил уже готовые элементы Николай Панков.

На новой дорожке должны быть обязательно видеонаблюдение, пункты питания, скамейки. Ведь пользоваться ей будут не только спортсмены- велосипедисты.

- Дорожку размыло, галдеж поднялся – да есть разрывы, где-то еще работы продолжаются, даже сегодня, в воскресенье. Вы смотрите на идею – мы говорим о закреплении мирового бренда. Напали СМИ на велодорожку – напомнили о недоделанных вопросах. Но с другой стороны, молодежь не видит недостоверность, обман. Якобы дорожку делает депутат областной, но заказчик - Энгельсская администрация, подрядчик – местный дорожник из Энгельса, - прокомментировал Панков недавние публикации о том, что часть дорожки размыло паводковыми водами.

- Видите – специально не сделан местами асфальт, разрывы нужны чтобы весной увидеть отвод воды и с этим учетом положить асфальт, чтобы его действительно не снесло талыми водами. Там, где асфальт поврежден, там дорожники будут прокладывать дополнительные трубы для отвода воды, - отметил Панков.

Пройдя несколько километров участники прогулки поддержали мнение Панкова, что на дорожке нужно установить лавочки и урны – и мусор чтобы не разбрасывали и физическая подготовка у всех разная, кому-то понадобиться и присесть, отдохнуть.