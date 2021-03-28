В Хвалынске на пожаре погиб мужчина

Утром 27 марта в Хвалынске произошел пожар. Сигнал в МЧС о возгорании поступил в 11.18, на пожар выехали три пожарных расчета.

Жилой дом на две квартиры на улице Санаторная полыхал на площади 75 кв. метров.

На пожаре погиб 51-летний мужчина.

По предварительным данным МЧС, причиной возгорания стало несоблюдение правил устройства и эксплуатации печи.

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