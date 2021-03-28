От коронавируса вылечились более 49 тысяч жителей Саратовской области

На утро 28 марта в Саратовской области зафиксировано 154 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.

Общее число заболевших в регионе составляет 54322 человек, выздоровели с начала эпидемии 49001 человек, за сутки 165.

Новые случаи распределились так: Саратов — 60, Энгельсский район — 21, Балаковский — 12, Балашовский, Марксовский и Саратовский — по шесть, Аткарский и Базарно-Карабулакский — по четыре, Вольский, Воскресенский, Екатериновский, Ивантеевский, Краснокутский, Ровенский и Татищевский — по три, Красноармейский, Питерский, Самойловский и Хвалынский — по два, Балтайский, Духовницкий, Ершовский, Озинский, Ртищевский и ЗАТО Светлый — по одному.

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