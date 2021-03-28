Пенсионерка погибла на пожаре в Вольском районе

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Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи организовали проверку после смерти на пожаре 62-летней жительницы Вольского района.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным ночью 28 марта 41-летний мужчина, который жил со своей матерью в Барановке проснулся, почувствовав запах дыма.
Он стал будить родственницу и пытаться вынести ее из дома. Но площадь возгорания увеличивалась. Тогда гражданин выбрался сам, через окно.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, после чего обнаружили в жилище останки женщины.
Следователь осмотрел место происшествия. По предварительной версии, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, судебно-медицинское исследование поможет установить точную причину смерти женщины.
По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.
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