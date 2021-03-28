Пенсионерка погибла на пожаре в Вольском районе

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи организовали проверку после смерти на пожаре 62-летней жительницы Вольского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным ночью 28 марта 41-летний мужчина, который жил со своей матерью в Барановке проснулся, почувствовав запах дыма.

Он стал будить родственницу и пытаться вынести ее из дома. Но площадь возгорания увеличивалась. Тогда гражданин выбрался сам, через окно.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, после чего обнаружили в жилище останки женщины.

Следователь осмотрел место происшествия. По предварительной версии, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, судебно-медицинское исследование поможет установить точную причину смерти женщины.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

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