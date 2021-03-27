Мэрия не гарантирует многодетной семье из аварийного дома в Саратове 450 тысяч рублей за выкуп их квартиры

Пресс-служба мэрии Саратова прокомментировала публикацию «Комсомольской правды» «В Саратове семью с тремя детьми могут выселить из аварийного дома в никуда».

Чиновники сообщили, что дом на Зарубина, 25 расселили, так как в 1987 году его признали аварийным.

- Сейчас в указанном доме остается одно не расселенное жилое помещение, которое находится в долевой собственности. Взамен помещения в указанном доме (три комнаты общей площадью 31,5 кв. м) было предложено другое, состоящее также из трех комнат, общей площадью 68,4 кв. м. После отказа заявителю повторно было предложено жилое помещение состоящее из трех комнат общей площадью — 64,3 кв. м. Собственники на подписание соглашений на предоставление жилого помещения не явились, — отметили в администрации.

Также в пресс-службе подчеркнули, что предоставление выкупной стоимости взамен указанного жилого помещения в рамках программы не предусмотрено.

Многодетная семья может обратиться в суд с заявлением о выплате стоимости за аварийную квартиру. Размер выплаты определит суд.

Напомним, обратившаяся мать-одиночка троих детей Елена Конецкая рассказала, почему отказалась от предлагаемых ей двух квартир.

- Это были угловые квартиры на окраине. Рядом с ними нет поликлиник, школ. Одну квартиру регулярно заливает фекалиями. И обе квартиры с огромными долгами за коммунальные услуги, — подчеркнула женщина.

Елена боится, что ее выселят с детьми, вернув стоимость квартиры, которую она купила за средства маткапитала — 450 тыс. рублей.

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