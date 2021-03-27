Возле саратовского памятника погибшим мотоциклистам опрокинулась «Нива»

Фото из группы «Мото Саратов»

В Саратовском районе у памятника погибшим мотоциклистам сегодня, 27 марта, опрокинулась Niva Chevrolet.

- Авария произошла примерно в 16:50 на 11-м км дороги Саратов — Усть-Курдюм. По предварительным данным, 71-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги, машина опрокинулась, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Фото из группы «Мото Саратов»

В ДТП пострадала 64-летняя пассажирка и 13-летний мальчик. Их госпитализировали.

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