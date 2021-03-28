МЧС предупреждает жителей региона о снегопаде, тумане и гололедице на дорогах

В Саратовской области сегодня, 28 марта, ожидается облачная погода с прояснениями.

- Местами пройдет небольшой снег, в том числе мокрый. Будет дождь. Прогнозируется туман с видимостью 500–1000 метров, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

На дорогах будет гололедица.

Температура днем поднимется до 0… +5 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с и порывами утром и днем до 14 м/с.

В 2020 году 28 марта была теплая суббота — в южной половине потеплело до +18 градусов.

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