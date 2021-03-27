В Хвалынском районе водитель «КамАЗа» пострадал в ДТП с Volvo

Водителя «КамАЗа» госпитализировали после ДТП Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Хвалынском районе Саратовской области сегодня, 27 марта, случилось ДТП.

- По предварительным данным, примерно в 14:20 на 54-м км трассы Сызрань - Саратов — Волгоград 48-летний водитель «КамАЗа» с прицепом на небезопасной скорости и без соблюдения дистанции врезался во впереди идущий Volvo, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

С травмами водитель «КамАЗа» попал в больницу.

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