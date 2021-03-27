На велодорожке под Энгельсом поставят новые водосбросные трубы

Сегодня, 27 марта, глава дирекции по развитию Саратовской агломерации Александр Стрелюхин, глава Энгельсского района Алексей Стрельников и генеральный подрядчик ООО «Автодорожник» Дасим Рамалданов осмотрели размытый талыми водами участок велодорожки под Энгельсом.

Как отметил Стрельников, протяженность велодорожки более 13 км. Из-за паводка на ней пострадали три участка. По словам главы района, причиной подтопления стали ошибки в проектировании.

- Создана специальная комиссия. Сейчас проходит водосброс. Подрядчик решил монтировать дополнительные водосбросные трубы, которые позволят обеспечить любые объемы сброса паводковых вод, — сказал Стрельников.

Он пообещал навести порядок на велодорожке в ближайшие несколько дней. Контрольный срок — 1 апреля.

На слова подрядчика о монтаже дополнительных труб Александр Стрелюхин призвал его делать работу с запасом.

Напомним, 10 апреля на велодорожке пройдет велопробег «Поехали!» в честь 60-летия с полета Юрия Гагарина в космос.

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