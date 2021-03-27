В Саратове полицейские спасли пенсионерку и ее 65-летнюю дочь на пожаре

В Саратове ночью 19 марта полицейские спасли на пожаре 65-летнюю женщину и ее мать.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, находившиеся на дежурстве сотрудники полка ППСП Управления МВД России по Саратову сержант полиции Дмитрий Жестков и старший сержант полиции Илья Горбачев получили информацию о возгорании.

Прибыв туда, на третьем этаже они услышали крики из квартиры рядом с очагом пожара. Женщины не могли выбраться из задымленного жилища.

Правоохранители вынесли их на улицу к медикам, а затем вернулись и эвакуировали еще восемь человек, в том числе детей.

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