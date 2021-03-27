Николай Панков приглашает на спортивную прогулку по велодорожке к месту приземления Гагарина

Депутат Госдумы Николай Панков

Депутат Госдумы Николай Панков пригласил всех любителей здорового образа жизни на спортивную прогулку по велодорожке, которая ведёт к месту приземления Гагарина.

Об этом депутат сообщил на своей странице в Инстаграм.

- Весна пришла. Снова начинаю прогулки по улице. Решил завтра пройти по велодорожке, которая ведёт к месту приземления Гагарина. Посмотрю, что за шум поднялся вокруг этого места. Буду с палками. Но это спортивный снаряд. Возьму с собой и согревающие напитки. Стартую в 10:00. Прогулка пройдёт в прямом эфире, всех приглашаю присоединиться, — пишет Николай Панков.

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