Для строительства поликлиник в микрорайоне «Звезда» в Саратове не выделили землю

В бюджет области при поддержке спикера Государственной думы Вячеслава Володина поступили 100 млн рублей на строительство взрослой и детской поликлиник в микрорайоне «Звезда» в Саратове.

- Со своей стороны обещал найти денежные средства на начало строительства двух поликлиник — взрослой и детской. Денежные средства в объеме 100 млн рублей на начало строительства поступили, но пока у вас нет земельного участка. Поэтому я хотел бы здесь попросить тех, кто отвечает за этот вопрос, активизировать работу, с тем чтобы как можно быстрее появился земельный участок, — отметил спикер ГД. Видео опубликовано на страницах его сторонников в соцсетях.

Он обратился к ответственным лицам города и области, чтобы они выделили землю под строительство медучреждений как можно скорее.

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