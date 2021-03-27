В Саратове семью с тремя детьми могут выселить из аварийного дома в никуда

Кадр из видеообращения Елены Конецкой

Живущая в аварийном доме в Саратове Елена Конецкая обратилась к Президенту России Владимиру Путину, председателю Государственной думы Вячеславу Володину Генпрокурору Игорю Краснову и другим.

Женщина является многодетной матерью-одиночкой, у нее трое детей. Все вместе они живут в аварийном доме на улице Зарубина, 25 и стоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В 2015 году она купила квартиру на средства материнского капитала, сделала ремонт, но спустя два года жильцов дома включили в программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Оказалось, что здание было признано аварийным в 1987 году.

- Все жильцы дома были расселены по этой программе, кроме нас. Дважды администрация подавала на нас иски с предложением двух вариантов. Это были угловые квартиры на окраине. Рядом с ними нет поликлиник, школ, где были бы места для моих детей. Одну квартиру регулярно заливает фекалиями. И обе квартиры с огромными долгами за коммунальные услуги, — рассказала Елена.

В 2021 году мэрия подала иск о выкупе квартиры за ту сумму, за которую ее изначально купила семья — 450 тыс. рублей.

- На эту сумму мы сейчас даже не сможем купить комнату в общежитии. Иного жилья у нас нет, как и денег. Фактически детей лишают единственного места жительства, — подчеркнула обратившаяся.

Женщина рассказала, что ранее обращалась в администрацию, прокуратуру с просьбами о помощи. Но ей либо не отвечают совсем, либо присылают отписки, перенаправляя из одной инстанции в другую.

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