В Балакове молодой грабитель на остановке ограбил женщину

В Балакове Саратовской области полиция раскрыла ограбление.
- У 47-летней женщины на остановке транспорта вечером отобрали сумку, в которой было 6 тыс. рублей и телефон, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.
Правоохранители поймали 18-летнего подозреваемого. Он рассказал, что мобильник продал, а деньги потратил. На него возбудили дело и выписали подписку о невыезде.
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