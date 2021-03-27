В Балакове молодой грабитель на остановке ограбил женщину

В Балакове Саратовской области полиция раскрыла ограбление.

- У 47-летней женщины на остановке транспорта вечером отобрали сумку, в которой было 6 тыс. рублей и телефон, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Правоохранители поймали 18-летнего подозреваемого. Он рассказал, что мобильник продал, а деньги потратил. На него возбудили дело и выписали подписку о невыезде.

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