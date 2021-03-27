В Саратове мужчина чуть не съел паштет с тараканом

Фото Антона Иванова из группы «Саратов онлайн»
Антон Иванов выложил в группу «Саратов онлайн» пост, что нашел таракана в банке паштета.
- Купил паштет фирмы «Моя цена» в магазине «Магнит» на Астраханской, 103, — рассказал мужчина.
Комментаторы заподозрили автора поста в обмане.
- Видно по фотографии, что таракан не являлся частью содержимого банки, а был втиснут уже в бутерброд. И зачем автор это делает? — заметил Артем Овод.
Другие комментаторы начали шутить о дополнительном мясе в продукте.
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