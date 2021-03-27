Больше 1,5 млн рублей терапевт из Саратова перевел мошенникам

В Саратовской области мошенники за сутки обманули людей на 3 млн 462 тыс. рублей.

- Среди потерпевших оказался терапевт из Саратова. Мужчина попался на схему, когда звонивший представился сотрудником финансовой организации и сообщил о, том, что кто-то пытается оформить кредит на его имя. Потерпевший снял все накопления и перевел на «безопасный счет». Он «потерял» больше 1,5 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Полиция возбудила уголовное дело.

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