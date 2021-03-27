На Соколовогорской Touareg сбил мужчину

Авария произошла на Соколовогорской Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера утром, 26 марта, на Соколовогорской в Волжском районе Саратова сбили мужчину.

- Авария произошла в 10:20 напротив дома №25. 37-летний водитель Volkswagen Touareg наехал 23-летнего пешехода, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Пострадавшего госпитализировали.

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