На Соколовогорской Touareg сбил мужчину

Авария произошла на Соколовогорской
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вчера утром, 26 марта, на Соколовогорской в Волжском районе Саратова сбили мужчину.
- Авария произошла в 10:20 напротив дома №25. 37-летний водитель Volkswagen Touareg наехал 23-летнего пешехода, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
Пострадавшего госпитализировали.
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