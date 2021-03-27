В Саратовской области еще 157 человек заразились коронавирусом

В Саратовской области еще 157 человек за сутки заразились коронавирусом.

На 27 марта всего в регионе зарегистрировано 54 168 случаев COVID-19, а выздоровели 48 836 человек. За сутки вылечились 175 пациентов.

Новые случаи выявили в Саратове — 75, Энгельсском районе — 22, Балаковском — 14 и других

У 106 новых заболевших выявлена пневмония.

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