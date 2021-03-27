В Саратове женщина нашла обгоревшего мужа в запертой квартире

Тело мужчины лежало на диване Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова вчера вечером, 26 марта, погиб мужчина.

- По предварительным данным, 50-летняя женщина не смогла вернуться домой в квартиру на Томской, потому что дверь оказалась заперта изнутри. Она позвонила в службу 112 и рассказала, что дома на момент ухода был ее муж. Прибывшие специалисты с полицейскими открыли дверь в жилище. В жилой комнате на диване был мертвый 52-летний супруг гражданки со следами термического воздействия на теле. На стенах помещения были следы копоти, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

На стенах комнаты были следы копоти Фото: СУ СКР по Саратовской области

Организована доследственная проверка. Выяснилось, что очаг возгорания был в той же комнате. В качестве основной версии причины пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем. По предварительным данным, мужчина умер от отравления продуктами горения.

Назначена судмедэкспертиза.

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