«Бегущие олень и козел»: космонавт выложил фото ночных городов Саратов и Энгельс

Саратов и Энгельс из космоса. Фото со страницы космонавта Сергея Кудь-Сверчкова "Вконтакте"

Саратов из космоса похож на бегущего оленя. К такому выводу пришли пользователи соцсети «Вконтакте».

Фотографии нескольких городов России выложил на своей странице космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

- Продолжаем наше космическое путешествие, но уже по ночным городам России, — написал он.

В объектив попали: Ростов-на-Дону, Калуга, Нижний Новгород, Волгоград, Йошкар-Ола и Саратов.

- Будучи одним из крупнейших городов Поволжья, Саратов уже давно разросся и разбогател, вольготно раскинувшись на берегу огромного Волгоградского водохранилища, — написал про наш город космонавт.

Кстати, Энгельс также попал в кадр. В комментариях его назвали похожим по очертаниям на бегущего козла.

Волгоград сравнивают с динозавром, а Нижний Новгород - с драконом.

Фото из ВК Сергея Кудь-Сверчкова

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.