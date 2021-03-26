«Бегущие олень и козел»: космонавт выложил фото ночных городов Саратов и Энгельс

Саратов и Энгельс из космоса. Фото со страницы космонавта Сергея Кудь-Сверчкова "Вконтакте"
Саратов из космоса похож на бегущего оленя. К такому выводу пришли пользователи соцсети «Вконтакте».
Фотографии нескольких городов России выложил на своей странице космонавт Сергей Кудь-Сверчков.
- Продолжаем наше космическое путешествие, но уже по ночным городам России, — написал он.
В объектив попали: Ростов-на-Дону, Калуга, Нижний Новгород, Волгоград, Йошкар-Ола и Саратов.
- Будучи одним из крупнейших городов Поволжья, Саратов уже давно разросся и разбогател, вольготно раскинувшись на берегу огромного Волгоградского водохранилища, — написал про наш город космонавт.
Кстати, Энгельс также попал в кадр. В комментариях его назвали похожим по очертаниям на бегущего козла.
Волгоград сравнивают с динозавром, а Нижний Новгород - с драконом.
Фото из ВК Сергея Кудь-Сверчкова
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