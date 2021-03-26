Труп дальнобойщика обнаружили в кабине его фуры в Аткарске

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела 56-летнего мужчины в Аткарске. Об этом «КП-Саратов» сообщили в следственном управлении СКР.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

По предварительным данным, сотрудники организации из республики Башкирия потеряли связь с водителем, который выехал за грузом в Аткарск. Они обратились к правоохранителям, чтобы те помогли его отыскать.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сегодня днем, 26 марта, его машину марки DAF обнаружили на участке местности на улице Гоголя. Двери кабины были заперты изнутри. Сотрудники облспаса проникли внутрь и обнаружили труп мужчины. По документам, он является жителем города Истра Московской области.

Следователи осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре на теле мужчины не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначено судебно-медицинское исследования в целях установления причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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